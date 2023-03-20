شكرا لاهتمامكم بخبر انتظروني مع تايسون في رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن انتظروني مع تايسون في رمضان



تألقت خلال هذه الفترة بمجموعة من الأدوار جعلتها تحتل قائمة أفضل ممثلة في مصر، حيث قدمت مسلسل “الغرفة 207″ و”منعطف خطر” و”وش وضهر”، “أزمة منتصف العمر”، وأخيرا “الأصلي” والذي يعتبر البطولة المطلقة الأولي لها، والذي تصدر قائمة الأكثر مشاهدة عبر المنصة التي يُعرض عليها في مصر، كما احتل المسلسل المركز الأول وتصدر اسم الفنانة ريهام عبدالغفور محركات البحث. وتستعد حاليا للقاء جمهورها في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل “رشيد” الذي أكدت في حوارها مع “العربية.نت” إنهم انتهوا تقريبا من أكثر من 90% من تصوير مشاهده ليكون جاهزا للعرض في الموسم الرمضاني الذي يبدأ خلال أيام قليلة.

الفنانة ريهام عبدالغفور

*ما الذي حمسك للمشاركة في مسلسل “الأصلي” خاصة وأنه البطولة المطلقة الأولى لكي؟

**السيناريو.. فهو مكتوب بإحكام شديد وبشكل مميز، بالرغم من أن القصة قد تبدو مكررة لبعض الجمهور من خلال طرح فكرة الميراث ومشاكل الأخوة، إلا أنها مختلفة في التناول تماما، كما إنني لم أقدم منذ فترة أعمالا إجتماعية بسيطة تخص كل الأسرة المصرية. فالعمل يدور حول “فاطمة سيد سليم الأصلي” التي تسعي للاحتفاظ بتركة أبيها لنفسها، وترى أنها الأحق بها دون أى شخص آخر، رافضة تقسيمها على أخوتها، لينشأ من هنا الكثير من الصراعات والمشاكل بينهم.

*وكيف تصفين “فاطمة” من وجهه نظرك لها؟

**شخصية “فاطمة الأصلي” بالنسبة لي غير مفهومة، أهي قاسية أم لا؟ فهي متنوعة في أحاسيسها، فهي سيدة قوية الشخصية ذات طباع حادة تتعامل مع الجميع بقسوة ولا يهمها سوي جمع المال وتطمع في ميراث والدها وتحاول حرمان إخوانها منه.

ريهام عبد الغفور – من مسلسل “الأصلي”

*من صاحب فكرة الشكل الذي ظهرت به في مسلسل “الأصلي” خاصة أنه يختلف عن طبيعتك؟

**الستايلست دينا فتحي بالإتفاق مع المخرج أحمد حسن، كما قمت بوضع بعض التفاصيل على الشخصية لكي أظهر بهذا الشكل الغريب، وقد يستغرب الجمهور “اللوك” الذي ظهرت به في المسلسل، لكن في النهاية هذه مهنتي التي تعتمد على التنوع والاختلاف، لذلك نفذت كل أوامر المخرج والستايلست، وفي النهاية حقق “اللوك” المطلوب منه دراميا.

*هل تهتمين بالحصول على البطولة المطلقة؟

**هذا الموضوع لا يشغلني نهائيا، لكن لكل شخص منا طموح وأمنيات مهنية، وأنا لا أعتبر مسلسل “الأصلي” بطولة مطلقة لي، بل هناك مجموعة من الفنانين معي أدوارهم هامة. وأيضا مسلسل “أزمة منتصف العمر” يُصنف كبطولة جماعية، ولكل شخصية تأثيره في الأحداث. أيضا مسلسل “وش وضهر” الذي قدمته مؤخرا لا أعتبره بطولة مطلقة. وحتى مسلسل “الغرفة 207″، فرغم مشاهدي القليلة فيه، لكنني أُعتبر من أبطال العمل الرئيسيين، فما يهمني هو تأثير الدور وليس مساحته.

*وماذا عن مسلسل “أزمة منتصف العمر”؟

**فكرة العمل جريئة وغير تقليدية، وبالتأكيد أصابني بعض القلق لكن أنا جريئة في الأعمال التي أقدمها، وأحب الأعمال التي تقدم أفكارا خارج الصندوق دائمًا. فعندما قرأت المشروع، كان لدي تخوفات بالتأكيد، لكن معالجة المسلسل وتطور الاحداث جعلني أصدق ما أقوم به وكنت متأكدة من أنه سيعجب الناس، خاصة وأنه مع تقديم المسلسل أكتشفت أن الدنيا أصعب مما تخيلتها. فأنا شاهدت أمورا في الواقع أصعب كثيراً مما نقدمه، فأنا أسمع وأقرا قصص مرعبة.

من أفيش “أزمة منتصف العمر”

*كيف استقبلت ردود الأفعال عن هذا العمل.. خاصة مع المعارضات الكثيرة لأحداثه؟

**لم أتوقع النجاح الكبير الذي حققه المسلسل، وتصدره “التريند” أثناء فترة عرضه، وتصدر اسمك السوشيال ميديا يعني بالتأكيد أنك “تريند” أي أنك ناجح أو ضمن إهتمامات وأحاديث المشاهدين. وأيضا ردود أفعال النقاد أسعدتني، وقرأت الكثير من التعليقات على السوشيال ميديا توضح مدى تأثر المشاهدين بالأحداث. بل كان هناك منافسة على توقع أحداث الحلقات الجديدة، وحتى من انتقد العمل بسبب فكرته، أتفهم ما يقولونه، لأنه بالفعل جريء في تناوله لمشكلة اجتماعية شائكة.

*هل شخصية “فيروز” أرهقتك نفسيا؟

**”فيروز” تمر بظروف صعبة كثيرة، لأن حياتها توقفت بسبب الظروف التي تمر بها، وطوال أحداث المسلسل تجدها حزينة ومهمومة وكئيبة وترتدي ملابس غريبة ودائما بدون مكياج، هذه التفاصيل أرهقتني، لكنها الأنسب للشخصية.

أفيش مسلسل “رشيد”

*هل بالفعل المسلسل مأخوذ عن قصة واقعية؟

**ليست عن قصة حقيقية، لكنها من واقع الحياة، وقد يعتقد البعض أننا نبالغ فيما نقدمه، لكن الحياة فيها ما هو أسوأ من ذلك، ولا نعرف عنه شيء لعدم وجود أعمال جريئة تتناول تلك القضايا. وفي النهاية الجمهور على وعي كبير أن هناك قضايا حياتية بهذا الشكل، وتظهر على السوشيال ميديا بكثرة، وأنا أتابع ما يكتب بشكل جيد، والمسلسل يقدم هذه النماذج على أنهم مخطئين، بل ويحصلون على العقاب.

*انتقد الكثيرون فكرة عرض عملين لكي بشكل متواصل وهما “أزمة منتصف العمر” ويليه “الأصلي”.. فما تعليقك؟

**عندما تعرض علينا الأعمال لا يتم تحديد مواعيد العرض، فهي ملك للمنتج فقط والقنوات التي تعرض الأعمال، فقد صورت هذه الأعمال علي مدار عامين تقريباً، وكان وقت عرضهم مختلف. وقد تعملت في حياتي، أن ربنا لا يقدم سوي الخير لنا، ولكن ما حدث سيكون في حساباتي بشكل أكبر الفترة القادمة.

*في “الأصلي” قدمتي شخصية “فاطمة” القوية التي تختلف عن “فيروز” في مسلسل “أزمة منتصف العمر”.. أيهما أقرب لشخصيتك؟

**”فاطمة” في “الأصلي” حقانية، و”فيروز” في “أزمة منتصف العمر” سلبية، وأنا قد أشبه بعض الطباع في شخصية هذه أو تلك، لكنني في النهاية أملك شخصية مختلفة كثيرا عنهما، وتحديدا شخصية “فيروز” فهي سلبية، وأنا لست كذلك. لكن هناك ما يجمعنا، مثل حبها لعائلتها، فأنا في الحقيقة أتميز بهذا الأمر.

*في رمضان تشاركين في مسلسل “رشيد”.. حدثينا عنه

**سعيدة بهذا العمل وأني أقدمه للجمهور خلال الشهر الكريم، وأجسد من خلاله شخصية خطيبة “رشيد” (محمد ممدوح)، وهي فتاة طيبة تسكن في نفس الحارة التي يسكن بها خطيبها، ولكنها تقف بجوار خطيبها عندما يتعرض للظلم. وقد قاربت مخرحة العمل مي ممدوح على الانتهاء من تصوير أكثر من 90% من مشاهد المسلسل الذي يتكون من 15 حلقة.

*أعلنتي من قبل عدم رغبتك في تجسيد السيرة الذاتية للراحلة فاتن حمامة.. أليس كذلك؟

**شرف كبير أن يتم اختياري لتجسيد شخصية السيدة فاتن حمامة، فأنا أحبها وأعشقها، وهو شرف كبير. وقد قدمت دور فاتن حمامة كضيفة شرف فى مسلسل “العندليب”، ولكن بشكل عام لا أحب تقديم أعمال تتناول شخصيات وسيّر ذاتية، لأنى لا أملك قدرة على التقليد. فعندما تقدم شخص معروف لابد أن يكون لديك موهبة في التقليد، حتي يمكنك أن تقلد لغة الجسد الخاصة بالشخصية الحقيقية، والجمهور يعرفها، لذلك سيحبون أن يرونها بالطريقة التي يعرفونها عنها.