على السرير وفي رمضان. . ظهرت بقميص نوم مع محمد رمضان وقلبت الدنيا بالمايوه ونصبت على فتاة..وما حدث لها كان صدمة

عدن - ياسمين عبد العظيم - اثارات مواقع التواصل الاجتماعي برج كبيره جدا في الاونه الاخيره بعد عرض الفنانه الكبير محمد رمضان ادت صور مع النجمه منه فضالي من كواليس مسلسل جعفر العمده التي ضجت موقع التواصل الاجتماعي بسببه بسبب الصور الجريئه التي كانت تجمعه مع الفنانه منا فضالي بعد نشره صور لها على موقع التواصل الاجتماعي.

والذي سوف يعرض في رمضان المقبل بعد عده ايام وقد نشر الفنان محمد رمضان على حسابه على موقع انستقرام ولد اثار فيه غضب المتابعين بعد الصور التي قام بنشرها حيث جاءت الصور يظهر فيها محمد رمضان بغرفه نوم مع الفنانه منه فضالي من كواليس مسلسل جعفر العمدة.

وتعرض الفنان محمد رمضان الى عده انتقادات بسبب الصور التي نشرها مع الفنانه منه فضالي على طريقه المطرب عمرو مصطفى بتعليق الشهري في رمضان.

ويحدث ضجه بعد ان قام بنشر صور لها على موقع التواصل الاجتماعي تجمع الفنان محمد رمضان ومنه فضاله في غرفه النوم وجاء التعليقات الجمهور هو في كده في رمضان حيث ان مسلسل سوف يعرض في رمضان المقبل بعد عده ايام قليله.