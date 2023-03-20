مايوه شرعي..القشطة ملكة جمال مصر سارة سلامة تكتسح الراقصة صافيناز وتظهر بالمايوه الاسود المفتوح..ومتابع غلبت رنيا يوسف و سما المصري

عدن - ياسمين عبد العظيم - النجمه الكبيره والجميله التي خطبت الانظار بجمالها واناقتها ورشقتها و التي ظهرت بعد الصور الفنانه الجميله ساره سلامه.

حيث قامت بنشر عده صور لها حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وهي تقوم بتصوير نفسها على احد حمايات السباحه حيث كانت تقضي اجازتها الصيفيه.

وكانت ترتدي الفنانه ساره سلامه مايوه من قطعه واحده كشف عن جمالها واناقتها وعلقت سارة سلامه على الصور التي قبل نشرتها على صفحتها الخاصه.

وقالت اذا كنت تؤمن بنفسك كل شيء ممكن وتفاعل الجمهور بطريقه كبيره جدا معجبين بصورها وجمالها ويتغزلون بها واما الاخر علق على المايوه خاص انه كان شبه عاري بطريقه كبيره جدا وقال احد المتابعين كفايه الشورت انت بتلبسيها على طول لسه كمان هتلبسي مايوه.