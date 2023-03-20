كما ولدتهـ امها تماما..ملكة جمال العالم القشطة ديمي روز في اطلالة لم يسبق لها مثيل وبدون خجل علي البحر..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا عده صور جريئه جدا لعرض الازياء العالميه ديمي روز ظهرت فيها باطلاله في غايه الجراءه والروعه وظهرت فيها في وضع غير اخلاقيه وهي لا ترتدي اي ملابس على جسدها وهي عاريه تماما كما ولدته امها.

وأثارت ديمي روز غضب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الصور الجريئه التي نشرتها ديمي روز خلال الفتره السابقه حيث تعمدت الظهور بفساتين وملابس مكشوفه تماما ودائما ما تنشر على حسابها الرسمي على موقع على حسابها الشخصيه على موقع التبادل الصور والفيديوهات انستقرام وظهرت فيها وهي عاريه تمام وكانت نائمه على السرير وجاءت التعليقات بصوره في غايه الانتقاد.

وجاءت التعليقات من المتابعين على الصور التي نشرتها ديميروز حيث اتهم البعض عارضه الازياء انها تتعمد اثاره الجدل بالصور مقاطع الفيديو التي تشاركها مع معجبيها على مواقع التواصل الاجتماعيه ومنهم من قام بالتغزل في جمالها وانوثتها ورشاقتها وجمال جسدها المتناسق للغايه.