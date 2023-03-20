اجدع من سما المصري.. القشطة ملكة جمال العالم صافيناز بإطلالة ساحرة على البحر بالاسود المفتوح علي البحري. ومتابع كسحت لورديانا وفيفي عبده

عدن - ياسمين عبد العظيم - دائما ما تخطف في الانظار بجمالها وانوثتها ورشاقتها وجمال جسدها وبسبب بدله الرقصه التي ترتديها وحركاتها الجريئه التي تقوم بها وهي تودي وصلة رقص انها الراقصه الاستعراضيه صافيناز.

حيث لفتت الراقصة صافيناز انتباه متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو الشهير انستجرام في إطلالتها الأخيرة.وظهرت صافيناز ، بإطلالة ساحرة على البحر ، وشعرها يتساقط على أكتافها ، بينما كانت تلعب على أرجوحة في مكان ساحلي ، بينما كانت في إجازة.

سته المره الاولى التي تظهر فيها الراقصه الاستعراضيه صافيناز على موقع التواصل الاجتماعي بعده مقاطع فيديو وصور لها وهي تقوم بنشر الصور الجريئه لها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي دائما ما تعرضها الى العديد من الاعجابات وكذلك العديد من الانتقادات النازعه بسبب ما تقوم به صافيناز في مصر وبسبب ما تقوم بنشره على صفحته الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي.