أخبار اليمن : برشلونة يحسم الكلاسيكو ويقترب من لقب الليغا

برشلونة يحسم الكلاسيكو ويقترب من لقب الليغا
فاز برشلونة في قمة الكلاسيكو على غريمه التقليدي ريال مدريد 2-1، مساء الأحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" معقل البلوغرانا، ضمن منافسات الجولة الـ26 بالليغا.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، حيث تقدم ريال مدريد بهدف سجله رونالدو أراوخوا، لاعب برشلونة، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة التاسعة، قبل أن يتعادل برشلونة بهدف سجله سيرجي روبيرتو في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، سجل فرانك كيسي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، علما بأن ريال مدريد قدم مباراة متواضعة في معظم أوقات اللعب، وخسر أمام برشلونة للمرة الثالثة على التوالي.
ومع تبقي 12 مباراة فقط على نهاية الدوري، رفع برشلونة رصيده إلى 68 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 12 نقطة أمام الريال، صاحب المركز الثاني الذي توقف رصيده عن 56 نقطة.
ويلتقي الفريقان يوم 5 أبريل المقبل مرة أخرى في إياب الدور قبل النهائي ببطولة كأس ملك إسبانيا علما بأن برشلونة فاز بمباراة الذهاب بهدف نظيف.
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