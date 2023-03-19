أخبار اليمن : لبوزة يعزي بوفاة المناضل الوطني الكبير الشيخ عبدالله مطلق بن مسعود ويشيد بمناقبه

لبوزة يعزي بوفاة المناضل الوطني الكبير الشيخ عبدالله مطلق بن مسعود ويشيد بمناقبهبعث الدكتور قاسم محمد لبوزة نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل الوطني الكبير الشيخ عبدالله مطلق صالح بن مسعود عضو اللجنة الدائمة الرئيسية واحد مؤسسي المؤتمر الشعبي العام في محافظة لحج و الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال من اجل الوطن .

وفي البرقية اشاد نائب رئيس المؤتمر بمناقب الفقيد كونه احد ابرز مناضلي ثورة 26 سبتمبر وثورة 14 اكتوبر حيث كان الفقيد الشيخ عبدالله مطلق قائدا لجبهة حالمين اثناء النضال ضد المحتل البريطاني وكان نموذجا للقيادي المحنك الذي شهد له كل من ناضل وقاتل معه بشجاعته وقوته ووطنيته ، وظل يقدم نموذجا للرجل الوطني الذي يتحمل المسؤولية في أي مسؤولية يتحملها او منصب يعين فيه واخرها عمله وكيلا لمحافظة لحج.

وعلى المستوى السياسي فقد كان الفقيد احد مؤسسي المؤتمر الشعبي العام في محافظة لحج بعد اعادة تحقيق الوحدة اليمنية واسهم في تطوير العمل السياسي والتنظيمي للمؤتمر خلال مختلف المحطات، فيما كان مشهودا له على المستوى الاجتماعي بحكمته وتفانيه في خدمة الناس والسعي للإصلاح بينهم وحل مشاكلهم وقضاياهم .

وفي البرقية التي بعثها الدكتور قاسم لبوزة الى نجل الفقيد القاضي / عادل عبدالله مطلق والى وكل اولاده واحفاده والى الشيخ محمود مطلق وجميع ال بن مسعود في منطقة حالمين خاصه والى جميع ابناء ردفان ولحج عامة عبر نائب رئيس المؤتمر باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام كافة عن احر تعازيه وعميق مواساته بهذا المصاب الجلل ،سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد الشيخ عبدالله مطلق صالح بن مسعود بواسع رحمته وعظيم غفرانه وان يسكنه فسيح جناته الى جانب الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا .

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.