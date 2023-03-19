شكرا لاهتمامكم بخبر العراق في محادثات متقدمة مع “توتال” الفرنسية لتفعيل اتفاق بقيمة 27 مليار دولار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن العراق في محادثات متقدمة مع “توتال” الفرنسية لتفعيل اتفاق بقيمة 27 مليار دولار



قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الأحد، إن المحادثات التي يجريها العراق مع شركة الطاقة الفرنسية العملاقة “توتال إنرجيز” لحل النقاط العالقة في صفقة تأخر تفعيلها بقيمة 27 مليار دولار وصلت إلى مراحل متقدمة.

وقال عبد الغني في مؤتمر للطاقة “اقتربنا من التفعيل للعقد”.

وكان الاتفاق مع “توتال” تم توقيعه عام 2021 وبموجبه يسمح لـ”توتال”ببناء أربعة مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة باستثمارات أولية قدرها 10 مليارات دولار في جنوب العراق على مدى 25 عاما لكن خلافات بين سياسيين عراقيين حول بنود الاتفاق عطلت تفعيله حسبما أفادت “رويترز”.

قالت مصادر لرويترز إن طلب العراق الحصول على حصة 40%،في المشروع كان نقطة خلاف رئيسية إذ تريد توتال إنرجي حصة أغلبية.

وردا على سؤال حول ما إذا كان قد تم حل مسألة حصة العراق في المشروع قال عبد الغني إن الوقت ليس مناسبا لمناقشة الأمر، وسيتم الإعلان عن الحصص عند التوصل إلى اتفاق.

قال عبد الغني في وقت سابق اليوم إن بلاده إن بلاده ستطرح حزمة تراخيص نفطية في أكثر من 10 مناطق استكشافية غرب البلاد معظمها للغاز.

وأشار إلى خطط لاستثمارات كبيرة في قطاع النفط خلال 5 سنوات قادمة إذا نفذت قد تتوقف بلاده عن استيراد الغاز من إيران.

وأضاف” نأمل في التوقف عن استيراد المنتجات النفطية بنهاية العام الجاري، لأننا نستورد تقريبا أكثر من نصف احتياجاتنا من البنزين”.