عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن بنك UBS يستحوذ على “كريدي سويس” في صفقة تاريخية



بنك UBS يستحوذ على “كريدي سويس” في صفقة تاريخية المركزي السويسري قدم مساعدة مالية على هيئة قروض تصل لـ 100 مليار فرنك سويسري لكل من UBS وكريدي سويس

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

شارك هذه المقالة مع أصدقائك! فايس بوك

تويتر

Whatsapp