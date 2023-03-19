اجدع من لورديانا.. فتاه عربية فائقه الجمال دخلت برنامج المسامح كريم جعلت جورج قرداحي في ذهول من شده جمالها بعد قيامها زوجها خيانتها مع امها!!

عدن - ياسمين عبد العظيم - دائما برنامج المسامح كريم بالعديد من الموافق المواقف الصعبه وكذلك حل المشكلات التي تاتي عن طريق النساء والرجال حيث عرض المسامح كريم قصه شاب وفتاه تالت بينهم علاقه حب كبيره جدا واستمرت الى العديد من السنوات.

قصة حب استمرت لأكثر من ثلاث سنوات. هذا الشاب سعد ، تقدم بطلب للزواج من فتاة اسمها حنان. بعد أن تقرر الزفاف ، وفي ليلة الزفاف ، بعد دخول الزوج والزوجة غرفة النوم ، حدث شيء لم يتوقعه أحد.

اقترح الزوج محمد على زوجته حنان قضاء شهر العسل في أحد الفنادق الشهيرة ، وذهبت سلمى معه لقضاء أجمل شهر في حياتها مع حبيبها وزوجها سعد ، لكنها اكتشفت وجود صديقتها المقربة مع سعد. في غرفة النوم وعلى فراشها مع زوجها ، وبعد ذلك غادرت المنزل وطلبت الانفصال.

وقدم محمد دعوة إلى حنان عبر المذيع الأشهر في العالم العربي جورج قرداحي لحضور هذا البرنامج لطلب الإذن.