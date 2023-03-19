شكرا لاهتمامكم بخبر اجدع من صافيناز.. صورة لزوجة عصام بطل المسلسل الشهير باب الحارة علي حمام السباحة.. والجمهور غلبت سما المصري ورانيا يوسف والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - وظهرت الفنانة السورية ليليا الأطرش لجمهورها بإطلالة غير متوقعة ، فيما هاجمها معظم المعلقين ، وذهب بعضهم إلى شتمها.
وفي التفاصيل ، نشرت الفنانة السورية ليليا الأطرش ، المعروفة بلقب “لطفية” في المسلسل الشامي الشهير “باب الحارة” ، مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي.
ظهرت لطفية بالبكيني وشربت العصير في إحدى البرك المفتوحة ، وظهرت بشكل مختلف ، حيث ظهرت الجراحة التجميلية لشفتاها وفكها السفلي.
وعلقت لطفية باب الحارة قائلة: “تحت أشعة الشمس الذهبية وفي المياه المتلألئة نقضي أجمل الأوقات. لحظات سعيدة يا أصدقائي”.
تدفقت التعليقات من الجمهور على الصورة ، حيث غنت إحدى المجموعات بجمالها ، وتميزت مجموعة أخرى بالذكاء ، مثل “أين أبو عصام وعصام ومعتز؟”