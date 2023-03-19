أخبار اليمن : النواب يخاطب الحكومة بتجميد عمل صندوق دعم المعلم والتعليم

النواب يخاطب الحكومة بتجميد عمل صندوق دعم المعلم والتعليماستعرض مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن دراستها لأوضاع صندوق دعم المعلم والتعليم.

تضمن التقرير الإيضاحات والبيانات والمعلومات المقدمة من الجانب الحكومي، والجهود المبذولة لتحقيق الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها، والمتمثلة في خدمة استمرار العملية التعليمية في ظل المرحلة الراهنة جراء تداعيات العدوان والحصار على اليمن وانقطاع المرتبات.

وأشار التقرير إلى حجم الاحتياج الفعلي للكادر التعليمي، وحجم التغطية لبقية الأهداف المحددة في قانون إنشاء الصندوق، وكذا موارد الصندوق المحصلة، ومنها الاستخدامات والمصروفات والمبلغ المتبقي من موارده بعد استبعاد الرصيد الدفتري.

وتطرق تقرير اللجنة إلى أبرز الصعوبات التي واجهت الصندوق منذ بدء عملية التحصيل والتوريد وحتى الآن، وكذا الالتزامات والمستجدات حسب إيضاح الجانب الحكومي، والتي تتطلب العمل على مواجهتها.

كما تضمن التقرير تعقيبات واستفسارات اللجنة وردود الجانب الحكومي عليها، وجملة من الملاحظات والاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة.

وأكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم للتقرير على ضرورة أن تخصص إيرادات الصندوق لدعم المعلم .. مشيرين للمخالفات المتعلقة بالصرف خارج إطار أغراض الصندوق التي أنشئ من أجلها، ومنها طباعة الكتاب المدرسي الذي تتحمله وزارة المالية.

وأقر المجلس مخاطبة حكومة الإنقاذ الوطني بتجميد عمل الصندوق حتى يتم تقديم إيضاح حول صرفيات الصندوق خلال الفترة الماضية.

وأرجأ المجلس استكمال مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة تم الاستماع إلى سؤال عضو المجلس الدكتور علي الزنم، الموجه لوزير الأشغال العامة والطرق، حول أسباب توقف أعمال الترميم والصيانة في طريق إب، بعدان رغم أهميته، والذي يخدم عدد من المديريات، بالرغم من أن العمل فيه بدأ قبل سنوات وتوقف فجأة، وطالب عضو المجلس بحضور الوزير للرد على السؤال.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق، وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى.