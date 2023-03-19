أخبار اليمن : الكشف عن خسائر أجهزة السلطة المحلية جراء العدوان

الكشف عن خسائر أجهزة السلطة المحلية جراء العدوانتنظم وزارة الإدارة المحلية بعد غد الثلاثاء مؤتمرا صحفيا للكشف عن حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بالوزارة وأجهزة السلطة المحلية في المحافظات والمديريات جراء ثمان سنوات من العدوان والحصار.

وأوضح وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي أن الوزارة ستكشف خلال المؤتمر الصحفي الذي ستحضره كل وسائل الإعلام عن الإنجازات الكبيرة التي حققتها الوزارة وأجهزة السلطة المحلية في المجالات الخدمية والتنموية التي تلامس حياة المواطنين لتخفيف معاناتهم جراء العدوان والحصار.

وأكد ان كل ما حققته الوزارة والجهات التابعة لها يعد احد صور الصمود الاسطوري للشعب اليمني ويمثل ترجمة لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط وحكومة الإنقاذ الوطني.

ولفت الوزير القيسي إلى أهمية الدور المحوري الذي قامت به الوزارة والمحليات لإفشال مخططات العدوان ومرتزقته لتعطيل عمل أجهزة السلطة المحلية وإحداث فجوة فيما تقوم به من دور مهم في تعزيز الصمود والثبات وتوفير الخدمات للمواطنين.