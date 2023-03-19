أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الوزير أحمد القنع

أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الوزير أحمد القنعبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة وزير الدولة لشئون الحوار والمصالحة الوطنية أحمد صالح القنع، الذي وافاه بعد حياة زاخرة بالعطاء في خدمة الوطن.

وأشاد أمين عام المؤتمر في برقية العزاء التي بعثها إلى نجله حامد أحمد صالح القنع وإخوانه، بمناقب الفقيد الوطنية ومواقفه الثابتة والشجاعة ووقوفه ضد العدوان الغاشم على الوطن، وما عُرف عنه من اخلاص وتفاني في جميع الأعمال التي أوكلت إليه وآخرها وزير الدولة لشئون الحوار والمصالحة الوطنية.

وأعرب الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن أحر التعازي وعظيم المواساة القلبية لأبناء الفقيد وآل القنع وقبائل العواذل بمحافظة أبين في هذا المصاب.

وأكد أمين عام المؤتمر أن اليمن فقدا برحيل أحمد القنع شخصية وطنية واجتماعية مُصلحة ومحبة للوطن وأهله.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".