شكرا لاهتمامكم بخبر حساب بريطاني شهير يثير بلبلة بتغريدة حول رحيل محمد صلاح عن ليفربول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن حساب بريطاني شهير يثير بلبلة بتغريدة حول رحيل محمد صلاح عن ليفربول



أثارت “تغريدة” لحساب مغرد بريطاني يدعى “Santi Aouna” زعم فيها استعداد اللاعب للرحيل عن نادي ليفربول، إلى أحد أندية الدوري الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بلبلة بين محب الفرعون المصري في بريطانيا,

ورد رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، على التغريدة عبر صفحته على موقع “تويتر” صاحب “التغريدة” قائلا: “من أين علمت ذلك، إن لم يكن حتى محمد وأنا ناقشنا هذا؟، أرجوك أخبرنا”، في إشارة إلى عدم صحة هذه الشائعات.

ووقع محمد صلاح (30 عاما) على عقد طويل الأمد مع ليفربول في يوليو 2022.

شارك النجم المصري هذا الموسم، في 26 مباراة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل خلالها 11 هدفا، إضافة إلى 7 تمريرات حاسمة.

يذكر أن محمد صلاح انضم إلى صفوف نادي ليفربول عام 2017، قادما من نادي روما الإيطالي، وحطم منذ ذلك الحين العديد من الأرقام القياسية وحقق العديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.