عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن بنك “UBS” يعرض شراء “كريدي سويس” مقابل مليار دولار



كشفت صحيفة الفاينانشال تايمز عن عرض بنك “UBS” شراء بنك “كريدي سويس” مقابل مليار دولار.

جدير بالذكر أن “UBS” يسعى للحصول على ضمانات حكومية بنحو 6 مليارات دولار للاستحواذ المحتمل على “كريدي سويس” إلا أن المناقشات في هذا الشأن لا تزال جارية وربما يتغير هذا الرقم, حيث لا تزال عدة سيناريوهات قيد المراجعة، بحسب ما أشارت مصادر لوكالة رويترز.

ومن المتوقع أن تغطي الضمانات تكلفة تصفية أجزاء من “كريدي سويس” ورسوم التقاضي المحتملة.

وتواجه محادثات حل أزمة الثقة في “كريدي سويس” عقبات كبيرة، وقد يتعين إلغاء 10 آلاف وظيفة إذا جرى دمج البنكين.