أخبار اليمن : الكهرباء تمنح 7 تراخيص لمستثمرين في مجال الطاقة

الكهرباء تمنح 7 تراخيص لمستثمرين في مجال الطاقةمنحت وزارة الكهرباء والطاقة ،يوم أمس، سبعة تراخيص مؤقتة لمستثمرين من ملاك المولدات الخاصة في مجال الطاقة.

وأوضح وزير الكهرباء الدكتور محمد البخيتي أن الوزارة منحت تراخيص لسبعة مستثمرين من ملاك المولدات الخاصة ممن انطبقت عليهم شروط الاستثمار في مجال الطاقة.

وأكد حرص الوزارة على تشجيع المستثمرين الملتزمين بالقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الوزارة، والتي من أهمها الالتزام بالتعرفة المقرة، وإلغاء أي رسوم زائدة.

وحث الدكتور البخيتي المستثمرين من ملاك المولدات الخاصة ممن انطبقت عليهم الشروط إلى الاستثمار الذي يحقق لهم الفائدة المعقولة، دون الإضرار بالمواطنين.. لافتا في الوقت نفسه إلى أن الوزارة ستكون شوكة الميزان بين المواطن وملاك المولدات الخاصة بما يضمن إنصاف المواطنين، وعدم تعرضهم للإبتزاز.

ودعا ملاك المولدات الخاصة إلى ترتيب أوضاعهم والحصول على تراخيص مؤقتة قبل انقضاء مهلة الأربعة الأشهر التي وردت في المادة (67) من اللائحة المؤقتة لتنظيم نشاط ملاك المولدات الكهربائية الخاصة، والتي ستنتهي في منتصف شهر رمضان.

لافتا إلى أنه سيكون للوزارة الحق بعد ذلك في إيقاف نشاط المولدات الكهربائية غير المرخصة وفقا لما نصت عليه المادة (42) من قانون الكهرباء رقم (1) لسنة 2009م.