أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع هطول أمطار على عدة محافظات

الأرصاد يتوقع هطول أمطار على عدة محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة، إلى خفيفة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع هطول أمطار غزيرة على أجزاء من محافظات تعز، إب، البيضاء، لحج، الضالع وشبوة.
وقد تهطل أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من محافظات أبين، ريمة، المحويت وحجة وهضبة حضرموت، وغرب محافظات صنعاء، ذمار، عمران.
وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : الجبين- ريمه : 37.4 ملم، الحوبان- تعز : 28.7، حجة: 20، المحويت : 16، إب : 12.4 ، المطار- تعز : 12.2، السدة : 1 ، عمران : 1 ملم.
كما هطلت أمطار متفرقة خارج محطات الرصد على أجزاء من المناطق الصحراوية والمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية.
وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية، والسائقين في المنحدرات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب أو الشابورة المائية.
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