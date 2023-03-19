عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن قطر تحيل وزير ماليتها السابق وآخرين إلى الجنايات بتهم فساد



أصدر النائب العام فى دولة قطر أمرا بإحالة وزير المالية السابق علي شريف العمادي وآخرين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم والتي تمثلت في جرائم الرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالمال العام وغسل الأموال.

وكانت النيابة العامة قررت بتاريخ 6 مايو 2021 القبض على وزير المالية السابق علي شريف العمادي، وإجراء التحقيق معه بشأن ما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.

وأشار النائب العام في بيان اليوم نقلته وكالة الأنباء القطرية “قنا” إلى انتهاء التحقيقات اللازمة في هذه القضية من خلال استجواب المتهمين وسماع الشهود والاطلاع على التقارير الفنية، وتوافرت أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم، ومن ثم صدر قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات.

وتولى العمادي وزارة المالية في قطر منذ عام 2013، وشغل أيضا منصب عضو مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي بالبلاد، وهو جهاز قطر للاستثمار.