شكرا لاهتمامكم بخبر 4 أخطاء تؤدي لأسلوب حياة غير صحي بعد سن الـ50…تجنبوها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن 4 أخطاء تؤدي لأسلوب حياة غير صحي بعد سن الـ50…تجنبوها



مع التقدم في العمر، يمكن أن تبدأ عضلات الجسم في فقد المرونة والقوة والقدرة على التحمل، مما قد يكون له تأثير كبير على الثبات والتوازن وتناسق الحركة، كما يمكن أن يؤدي تيبس الشرايين والأوعية الدموية إلى أن يعمل القلب بشكل مفرط لضمان ضخ الدم بشكل صحيح في جميع أنحاء الجسم، بحسب ما نشرته “مايو كلينك”.

ووسط كل هذه التغييرات المرتبطة بالعمر، من الشائع التخلي عن بعض العادات الصحية المهمة، وفق ما نشره موقع “Eat This Not That”، حيث يوضح اختصاصي التغذية إريك كاسابوري، مؤسس والرئيس التنفيذي لمراكز سيروتونين الأميركية، أن هناك بعض أخطاء نمط الحياة غير الصحية التي يتم ارتكابها بعد سن الخمسين والتي يجب التخلص منها وإصلاحها في أسرع وقت ممكن، كما يلي:

تمارين مقاومة – آيستوك

1. عدم ممارسة تمارين القوة

يعتقد البعض أنه كبير في السن ولا ينبغي أن يقوم بأداء تمارين القوة، فيما يعد أحد أسوأ الأخطاء الصحية بعد سن الخمسين، ويشرح كاسابوري قائلًا: “قد يفكر البالغون الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، في أن ما يناسبهم هو القيام بمزيد من تمارين الكارديو أو المشي أو الركض أو ركوب الدراجات، في حين أن في الواقع يعد أهم نشاط يمكنهم القيام به من أجل الصحة و تقليل معدل الوفيات هو ممارسة تدريبات القوة وبناء كتلة العضلات، أو على الأقل الحفاظ على الكتلة العضلية التي يمتلكونها”.

يمكن أن يساعد هذا النوع من التمارين على تجنب الإصابات مثل السقوط، والذي يمكن أن يؤدي إلى جانب كسر الوركين، وهو على حد قول كاسابوري، “قاتل رئيسي لكبار السن بسبب فقدان القدرة على الحركة والتدهور السريع في الحالة البدنية”.

أطعمة غنية بالألياف

2. عدم تناول ما يكفي من الألياف

يشرح تقرير صادر عن “مايو كلينك” أن التغيرات الهيكلية في الأمعاء الغليظة تزيد من احتمالية إصابة كبار السن بالإمساك، فإن عدم ممارسة النشاط البدني الكافي وعدم شرب كمية كافية من المياه، وعدم اتباع نظام غذائي غني بالألياف يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الإمساك.

يوصي تقرير “مايو كلينك” بضرورة تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، جنبًا إلى جنب والحد من منتجات الألبان واللحوم الدهنية والحلويات.

3. تناول الأطعمة المسببة للالتهابات

علميًا، تعد الأطعمة المسببة للالتهاب من الخيارات الضارة للغاية بصحة الإنسان في مختلف مراحل العمر، على الرغم من أنها مغرية للغاية، لكن يحذر الخبراء من تناولها وينصحون بأنه حان الوقت للتخلي عن الأطعمة المقلية والوجبات الخفيفة مثل المعجنات والبسكويت ورقائق البطاطس.

وتظهر الأبحاث أن تناول الكثير من الأطعمة المسببة للالتهابات يمكن أن يسرع من شيخوخة الدماغ، مما قد يؤدي إلى الخرف. كشفت دراسة أخرى أن الأفراد الذين التزموا باتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات، يحتوي على المزيد من الفاصوليا والخضار والفواكه والقهوة أو الشاي، حصدوا وقاية مستمرة من خطر الإصابة بالخرف.

4. عدم التواصل اجتماعيًا

بالتأكيد، إن الاستسلام للكسل والمكوث بهدوء في عزلة بالمنزل يمكن أن يبدو أمرًا مغريًا، ولكن اللحاق بجلسة تجمع أفراد العائلة أو الأصدقاء تعتبر أفضل خاصة مع التقدم في السن.

ووفقًا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، فإن العزلة الاجتماعية ومشاعر الوحدة من المخاطر الرئيسية للصحة العامة التي تؤثر على عدد كبير من الأفراد في جميع أنحاء البلاد، ويمكن أن يؤدي الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف وغيره من المشكلات الصحية الخطيرة.

وتظهر الأبحاث أن العزلة الاجتماعية، على وجه التحديد، تزيد من احتمالات التعرض للوفاة المبكرة.