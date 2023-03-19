شكرا لاهتمامكم بخبر إذا ظهر عليك هذا العرض الغريب.. فتش عن القطط أو الكلاب الأليفة بالمنزل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن إذا ظهر عليك هذا العرض الغريب.. فتش عن القطط أو الكلاب الأليفة بالمنزل



كشفت دراسة جديدة أن حيواناتك الأليفة قد تكون هي المسؤولة عن اضطرابات النوم وتشنجات الساق طوال الليل.

وركزت الدراسة، التي نشرتها مجلة Human-Animal Interactions بقيادة الدكتورة لورين ويسنيسكي من جامعة لينكولن ميموريال بالولايات المتحدة، بشكل خاص على ملكية الحيوانات الأليفة في الولايات المتحدة. واستندت إلى بيانات من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية (NHANES) الذي أجري في 2005-2006.

وشملت الدراسات بيانات 5 آلاف شخص، 51.7% منهم كانوا من الإناث و48.3% من الذكور.

ووجدت الدكتورة ويسنيسكي، الأستاذ المساعد للصحة العامة والبحث والانتماء، أن وجود كلب مرتبطة به احتمالات أكبر للإصابة باضطراب في النوم ومشاكل في النوم أثناء، ووجود قطة يرتبط به احتمال أكبر للإصابة بتشنجات الساق (رعشة الساق).

وقالت الدراسة: “الدراسات السابقة حول العلاقة بين ملكية الحيوانات الأليفة ونوعية النوم واضطرابات النوم لها نتائج متنوعة. من ناحية، قد تكون الكلاب والقطط مفيدة لجودة نوم المالك بسبب الدعم الاجتماعي الذي توفره الحيوانات الأليفة. توفر الحيوانات الأليفة إحساسا بالأمان والرفقة، ما قد يؤدي إلى تحسين مستويات القلق والتوتر والاكتئاب. ومع ذلك، من ناحية أخرى، قد تعطل الحيوانات الأليفة نوم أصحابها”.

وبنت الدراسة نماذج انحدار لوجستي متعددة المتغيرات تضمنت أيضا عوامل جودة النوم مثل الشعور بعدم الارتياح، والشعور بالنعاس، وعدم الحصول على قسط كاف من النوم، وأخذ وقت أطول من 15 دقيقة للنوم، والحصول على أقل من ست ساعات من النوم في المتوسط.

واقترحت الدكتورة ويسنيسكي أن الاختلافات في العلاقة بين جودة النوم وامتلاك القطط مقابل ملكية الكلاب قد تكون بسبب أن القطط تميل إلى أن تكون أكثر نشاطا في الليل.

ووجد الفريق أن هناك اختلافات أقل في مؤشرات جودة النوم بين مالكي القطط ووالذين لا يملكونها مقارنة بمالكي الكلاب وغير المالكين للكلاب.

وأضافت : “إذا تم إثبات العلاقة السببية من خلال مزيد من التحقيق، فإن النتائج سيكون لها آثار على التوصيات الطبية لعلاج المرضى الذين يعانون من ضعف نوعية النوم. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تطوير الموارد التعليمية لإعلام أصحاب الحيوانات الأليفة بمخاطر اضطرابات النوم وتقديم حلول محتملة، مثل تقييد الوصول إلى غرفة النوم ليلا”.

وتقول الدراسة أنه قد تكون هناك جوانب إيجابية محتملة للنوم المشترك مع حيوان أليف، لكن البيانات التي تم الحصول عليها من NHANES لم تذكر ما إذا كان المالكون ينامون بالفعل مع كلابهم أو قططهم.