بحفل زفاف اسطوري و مفاجأة من العيار الثقيل.. جورجينا في أحدث ظهور في السعودية بفستان أبيض ملكي هل تزوجت من كريستيانو رونالدو.. الحقيقة الصادمة

عدن - ياسمين عبد العظيم - ظهرت عارضة الأزياء العالمية صديقة نجم الكرة العالمية كريستيانو رونالدو ونجم نادي النصر السعودي حيث ظهرت دائما وهي تثير الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام وظهرت مواخر باطلالة ساحرة وقوية في السعودية مع اولادها الأربعة.

وظهرت عارضة الأزياء العالمية جورجينا وهي ترتدي فستان ابيض من الحرير ودئما ما تظهر جورجينا بإطلالة ساحرة وجذابة

وظهرت جورجينا بالفيديو وهي تمشي بشكل أنيق مستعرضة قوامها الممشوق ورجح البعض ان ارتدائها للأبيض بهذه الطريقة دليل على زواجها من اللاعب كريستيانو رونالدو ولكن لم تؤكد ذلك لان الاطلالة ابسط من ان تكون اطلالة حفل زفاف ورجح بعض آخر من ان لديها موعد ما لاطلالتها الانيقة.

وفي سياق آخر روجت عارضة الازياء جورجينا لمسلسلها العالمي المعروض على منصة نتفلكس Netflix بأسم soy georgina بعد نجاح باهر حققه المسلسل في موسمه الأول وتحدثت عن وفاة طفلها التوأم وما تسبب لها من تدهور صحتها ورد فعل كريستيانو من ذلك.