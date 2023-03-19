عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن ارتفاع أرباح “الكيميائية السعودية” 14% إلى 80 مليون ريال في 2022



ارتفع صافي أرباح الشركة الكيميائية السعودية القابضة “الكيميائية” بنسبة 14.29% في 2022، ليصل إلى 80 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 70 مليون ريال في 2021.

وقالت “الكيميائية” في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأحد، إن ارتفاع صافي الربح في 2022، يعود إلى ارتفاع مبيعات قطاع الصناعات الدوائية وقطاع المتفجرات المدنية وتحسن هامش الربح وتحقيق ربح من إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة لتغطية المخاطر المصاحبة لأسعار العمولات.

وأضافت أن ذلك على الرغم من ارتفاع مخصص هبوط الذمم المدينة التجارية وارتفاع تكاليف التمويل وخسائر العملات الأجنبية.

وارتفعت إيرادات “الكيميائية” بنسبة 8.36% في 2022، إلى نحو 3.7 مليار ريال، مقابل نحو 3.4 مليار ريال في 2021.