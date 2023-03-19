شكرا لاهتمامكم بخبر اتفرج بوتين يتفقد بنفسه شوارع مدينة ماريوبول في دونباس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن اتفرج بوتين يتفقد بنفسه شوارع مدينة ماريوبول في دونباس



نشر الكرملين مقطع فيديو يظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يقود بنفسه سيارة ويتفقد شوارع مدينة ماريوبول التي تسيطر عليها القوات الروسية في دونباس، برفقة نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين.

وتعد هذه أول مرة منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي يزور فيها الرئيس الروسي مدينة ماريوبول، التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ مايو الماضي.

المكتب الصحافي للكرملين قال إن ن الرئيس الروسي تفقد عددا من مرافق المدينة، وتحدث مع السكان المحليين، مشيرا إلى أن الرئيس بوتين وصل إلى مدينة ماريوبول على متن مروحية، ثم قاد سيارة مر بها بعدة مناطق في المدينة، توقف فيها، وتحدث الرئيس الروسي في حي “نيفسكي” مع سكان المدينة، وبدعوة من إحدى العائلات، زار بوتين منزلها.

وأضافت الخدمة الصحافية أن “رئيس الدولة تفقد أيضا الخط الساحلي في ماريوبول بمنطقة “نادي اليخوت، ومبنى المسرح” ومناطق أخرى في المدينة. كما عقد بوتين اجتماعا في “روستوف-أون-الدون” بمركز قيادة العملية العسكرية الخاصة.

وقبل ذلك، زار بوتين السبت شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا في العام 2014، وذلك لمناسبة الذكرى التاسعة لضمّها.

وتعود آخر زيارة قام بها بوتين للقرم إلى نوفمبر 2021. وضمّت روسيا القرم في 18 مارس 2014 إثر استفتاء لم تعترف به كييف ولا الأسرة الدوليّة.