شكرا لاهتمامكم بخبر تراجع أرباح “أسمنت المدينة” 28% إلى 115 مليون ريال في 2022 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تراجع أرباح “أسمنت المدينة” 28% إلى 115 مليون ريال في 2022



تراجع صافي أرباح شركة أسمنت المدينة، بنسبة 28.24% في العام 2022، إلى نحو 115.01 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 160.28 مليون ريال في 2021.

وقالت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأحد، إن السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح يعود إلى الانخفاض في قيمة وكمية المبيعات.

تراجعت مبيعات “أسمنت المدينة” بنسبة 13.15% في 2022، إلى نحو 431.38 مليون ريال، مقابل نحو 496.73 مليون ريال في 2021.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة أسمنت المدينة عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2022، بإجمالي 70 مليون ريال، لعدد 140 مليون سهم.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال للسهم بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الثلاثاء 21 مارس 2023، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الاوراق المالية بتداول في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، ويكون تاريخ التوزيع 4 أبريل 2023.