عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن وارن بافيت يجري مناقشات مع إدارة بايدن بشأن أزمة البنوك



قال مصدر مطلع لوكالة “رويترز” يوم السبت إن الملياردير وارن بافيت أجرى مناقشات مع كبار مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن بشأن الأزمة المصرفية. وامتنع البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأميركية عن التعليق. كانت “بلومبرغ” قد ذكرت في وقت سابق من يوم السبت أن بافيت تواصل مع مسؤولين بالإدارة في الأيام الأخيرة بشأن الأزمة المصرفية. وامتنع المصدر عن الخوض في تفاصيل المناقشات. تسبب انهيار بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر هذا الشهر في زعزعة الثقة في النظام المصرفي وأدى إلى موجة بيع لأسهم البنوك.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

شارك هذه المقالة مع أصدقائك! فايس بوك

تويتر

Whatsapp