أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يواسي آل الحارثي

أمين عام المؤتمر يواسي آل الحارثيبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي احمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة القيادي المؤتمري الشيخ/ مصلح ناجي فاضل الحارثي، النائب الأسبق لرئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب، وعضو قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة (91) مديرية المخادر محافظة إب ، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأشار الأمين العام الى عدد من مناقب الفقيد، واسهاماته التنظيمية والاجتماعية والسياسية، وحضوره المجتمعي الفاعل، ومواقفه الوطنية المشرّفة في مختلف المراحل والظروف.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى اللواء/ حمود ناجي فاضل الحارثي- عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، والشيخ/ كمال ناجي فاضل الحارثي، والشيخ/ ياسر مصلح ناجي فاضل الحارثي، واخوانهم، وكافة آل الحارثي بمديرية المخادر محافظة إب، عبر الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن بالغ التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

