أخبار اليمن : حريق يلتهم منزلاً في أمانة العاصمة

دوت الخليج -

حريق يلتهم منزلاً في أمانة العاصمة

أخمد رجال الدفاع المدني اليوم، حريقاً نشب في منزل مواطن بشارع تعز بأمانة العاصمة. حريق يلتهم منزلاً في أمانة العاصمةأخمد رجال الدفاع المدني اليوم، حريقاً نشب في منزل مواطن بشارع تعز بأمانة العاصمة. وذكرت مصلحة الدفاع المدني أنه فور تلقي البلاغ هرعت فرق الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت من إخماده ومحاصرة مصدر النيران، خلال فترة وجيزة دون امتداده إلى باقي ارجاء المنزل. وأكد المصدر أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق. وجددت مصلحة الدفاع المدني دعوتها إلى الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة العامة والحماية الذاتية للوقاية من مختلف المخاطر.

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