أخبار اليمن : 66 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة

66 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 66 خرقاً جديداً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، 7 غارات للطيران التجسسي المسلح على حيس، واستحداث تحصينات قتالية في ذات المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضا تحليق 12 طائرة تجسسية في أجواء حيس، و16 خرقاً بقصف مدفعي، و29 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.