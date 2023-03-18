شكرا لاهتمامكم بخبر مصر تتعاقد على استيراد دواجن برازيلي مجمدة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مصر تتعاقد على استيراد دواجن برازيلي مجمدة
قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي، إنه تم التعاقد مع دولة البرازيل لاستيراد 25 ألف طن دواجن مجمدة.
وأضاف الوزير في بيان، أن الكميات التي سوف تصل الموانئ المصرية (بورسعيد – الإسكندرية) حتى 23 من مارس الحالي سوف تصل إلى 3362 طن دواجن مجمدة.
وأكد الوزير أن مينائي بورسعيد والإسكندرية قد تم اتخاذ التدابير اللازمة بهما لاستقبال تلك الكميات مع التأكيد على سرعه الإفراج الجمركي للشحنات التي تصل مباشرةً.
وأضاف أن تلك الدواجن يتم ذبحها طبقا للشريعة الإسلامية بالبرازيل، ويتم الكشف الطبي عليها في بلد المنشأ من خلال لجان مخصصة من الحجر البيطري المصري ووزارة التموين ويتم الكشف الطبي عليها أيضاً عند وصولها للأراضي المصرية وقبل طرحها بمنافذ البيع سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو منافذ “أهلا رمضان”.
وستطرح وزارة التموين يوميا كميات كبيرة من الدواجن البرازيلي المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية ومعارض “أهلا رمضان” بسعر 65 جنيه للكيلو، بحسب البيان.
وأفادت الوزارة أن شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة تشارك في كل معارض “أهلا رمضان”، ويتم طرح تلك الدواجن بها بكميات كبيرة.
وأوضحت الوزارة أن الكميات المستوردة من الدواجن البرازيلي تساهم في استقرار السوق المحلية في أسعار الدواجن.
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