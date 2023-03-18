أخبار اليمن : استعراض برلماني لتقرير يخص النزول الميداني لمتابعة الأسعار

استعراض برلماني لتقرير يخص النزول الميداني لمتابعة الأسعاراستعرض مجلس النواب، في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس، الأخ يحيى علي الراعي، تقريرا للجنة التجارة والصناعة بشأن نتائج نزولها الميداني إلى وزارة الصناعة والتجارة، وعدد من محلات بيع المواد الغذائية الأساسية في أمانة العاصمة.

تضمن التقرير نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة، وفقًا لبرنامجها المعد، ونتائج اللقاء الذي عقدته اللجنة مع قيادات وزارة الصناعة والتجارة في ديوان عام الوزارة،

واحتوى التقرير على جدول يوضح الأسعار الحالية المحددة لمادتي القمح والدقيق بعد التخفيض، وجدول يوضح عدد المخالفات المضبوطة في أسعار السلع، فضلاً عن مخالفات الافران خلال شهري ديسمبر 22 20م يناير 2023م،

كما تضمن التقرير ما يتعلق بالنزول الميداني للجنة، والذي شمل عددا من محلات بيع المواد الغذائية الأساسية والمخابز في مناطق متعددة بأمانة العاصمة وجدول بالتخفيض لأسعار عدد من المواد مثل القمح والدقيق والسمن والزيوت والأرز.

وخلص التقرير إلى جملة من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة.

وفي الجلسة، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة، استمع المجلس من عضو المجلس، محمد منصور البكري، إلى السؤال الموجه لوزراء المالية- الخدمة المدنية-التعليم العالي والبحث العلمي.. حول أسباب عدم صرف مرتبات هيئة التدريس للجامعات الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ الوطني علمًا بأنهم يؤدون واجباتهم الاكاديمية كغيرهم من أبناء الوطن كل في مجال اختصاصه.

وطالب عضو المجلس بحضور الاخوة الوزراء للرد على الاسئلة والاستفسارات الموجهة إليهم في أقرب وقت ممكن عملاً بنص اللائحة الداخلية للمجلس.

وفي ذات السياق استمع المجلس من عضو المجلس، محمد منصور البكري، إلى السؤال الموجه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن عدم التزام جامعة صنعاء بتوجيهات الشهيد الرئيس صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى رحمة الله عليه بشأن تخفيض نسبه 30% من الرسوم في الجامعة.

وتساءل البكري عن أسباب عدم اعتماد رئيس جامعة صنعاء لتلك التوجيهات.

وطالب بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي للرد على الاستفسارات الموجهة إليه في جلسة مقبلة.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق، وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى.