شكرا لاهتمامكم بخبر بنك مصري يرفع عائد شهادات إدخار كبار السن إلى هذا المستوى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن بنك مصري يرفع عائد شهادات إدخار كبار السن إلى هذا المستوى



كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تقرر رفع العائد على الشهادات الادخارية في بنك ناصر الاجتماعي التابع لها، حيث تقرر رفع العائد على الشهادات ذات أجل 3 سنوات إلى 19% سنويا و17.75% يصرف ربع سنوي، و17.5% يصرف شهريا.

وأوضحت وزيرة التضامن المصرية، نيفين القباج، أن البنك نجح فى تقديم أفضل الخدمات المصرفية بشكل ميسر وبكفاءة عالية وساهم في تحقيق الشمول المالى وتعزيز ثقافة الادخار، حيث يسعى البنك دائما لأن يصبح بنك الإدخار الأول في مصر، ويتميز في خدمة العملاء ويصبح بنك كل المصريين والوصول إلى الاستدامة المصرفية والمنافسة في السوق المصرفية.

وأشارت، إلى طرح شهادة جديدة لمدة 3 سنوات بعائد تراكمي يبلغ نحو 22% تصرف عند تاريخ الاستحقاق، بالإضافة إلي طرح شهادة لمدة عام ونصف تصرف عند تاريخ الاستحقاق بعائد 20%.

وقرر البنك رفع العائد على شهادة “رد الجميل” لكبار السن فوق سن 60 عامًا ذات آجال 3 سنوات ليصبح 19.25% و17.75% شهريا، على أن تبدأ قيمة الشهادات من 1000 جنيه ومضاعفتها، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع كما يمكن استردادها بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها ويمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة، وفقا للقواعد التي يقرها البنك.

وكشفت الوزيرة، أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقاً من دور البنك في تعزيز الشمول المالي وتماشياً مع توجهات البنك المركزي، بهدف حصول كافة فئات المجتمع على منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها، علاوة على تعزيز الوعي بالخدمات المالية والمصرفية لدى كافة شرائح المجتمع.