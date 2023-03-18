أخبار اليمن : وفاة مواطن وإصابة آخر جراء السيول في مأرب

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وفاة مواطن وإصابة آخر جراء السيول في مأرب

توفي مواطن وأصيب آخر اليوم جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها مديرية حريب بمحافظة مأرب. وفاة مواطن وإصابة آخر جراء السيول في مأربتوفي مواطن وأصيب آخر اليوم جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها مديرية حريب بمحافظة مأرب. وأكد مصدر محلي، وفاة المواطن محمد سالم زبن الله الأشدق، وإصابة سالم ناصر سالم الأشدق نتيجة جرف السيول لسيارتهم في طريق رثام بمنطقة آل جناح بمديرية حريب. وحذر المصدر المواطنين من التواجد في الوديان ومجاري السيول حفاظا على سلامتهم.. لافتا إلى أن السيول جرفت عددا من السيارات وتسببت في قطع العديد من الطرق في مديريات المحافظة.

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