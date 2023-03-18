أخبار اليمن : 9 شهداء وجرحى بقصف سعودي على صعدة

دوت الخليج -

9 شهداء وجرحى بقصف سعودي على صعدة

استشهد 3 مواطنين وأصيب 6 آخرون إثر قصف مدفعي للعدو السعودي استهدف مديريتي شدا ومنبه بمحافظة صعدة. 9 شهداء وجرحى بقصف سعودي على صعدةاستشهد 3 مواطنين وأصيب 6 آخرون إثر قصف مدفعي للعدو السعودي استهدف مديريتي شدا ومنبه بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني أن مواطنين اثنين استشهدا وأصيب ستة آخرون جراء قصف للعدو السعودي على مديرية شدا الحدودية، فيما استشهد مواطن آخر إثر قصف مدفعي استهدف منطقة جرعا بمديرية منبه الحدودية. وأشار المصدر إلى أن منطقة الحجلة بمديرية رازح تعرضت لهجمات للطيران التجسسي التابع للعدو السعودي استهدفت ممتلكات المواطنين. ولفت المصدر إلى أن القصف المدفعي والصاروخي السعودي لا يتوقف مستهدفاً الطرقات العامة والمزارع والقرى الآهلة بالسكان في أغلب المناطق الحدودية مخلفاً المئات من الشهداء والجرحى.

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