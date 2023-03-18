شكرا لاهتمامكم بخبر لاعبو كرة القدم معرضون للإصابة بالخرف.. دراسة تحذر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن لاعبو كرة القدم معرضون للإصابة بالخرف.. دراسة تحذر



قد يكون لاعبو كرة القدم أكثر عرضة للإصابة بأمراض التنكس العصبي ومنها ألزهايمر أو الخرف، مما أدى إلى تساؤلات بشأن سلامة الرياضة والتدابير الأخيرة التي اتخذتها اتحادات كرة القدم للتقليل من ضربة الرأس للكرة.

فقد أجريت دراسة حديثة على لاعبي كرة قدم ذكور (هواة ومحترفين) لعبوا لعبة واحدة على الأقل في الدوري السويدي من 1 أغسطس 1924 إلى 31 ديسمبر 2019، و56000 من غير اللاعبين، بحسب موقع “ذا لانست” (thelancet) العلمي.

واستخدمت الدراسة سجلات على الصعيد الوطني لمقارنة مخاطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي التشخيصات المسجلة في شهادات الوفاة، وأثناء دخول المستشفى وزيارات العيادات الخارجية أو استخدام الأدوية الموصوفة لعلاج الخرف بين لاعبي كرة القدم مقابل مجموعة الضوابط.

فرصة إصابة اللاعبين أكثر من الحراس

فيما تم تقييم كل نوع من أنواع الأمراض العصبية التنكسية مرض الزهايمر وأنواع الخرف الأخرى، ومرض الخلايا العصبية الحركية، ومرض باركنسون بشكل منفصل، ومقارنة مخاطر الإصابة بمرض التنكس العصبي بين اللاعبين مقابل حراس المرمى.

وكان لدى اللاعبين فرصة أكبر بـ 1.6 مرة للإصابة بمرض الزهايمر وأنواع الخرف الأخرى. في حين تم تشخيص ثمانية في المائة، مقارنة مع خمسة في المائة من المجموعة الضابطة.

(شترستوك)

رغم ذلك، لم يكن هناك خطر متزايد للإصابة بأمراض الخلايا العصبية الحركية وكان احتمال الإصابة بمرض باركنسون أقل بين الرياضيين.

وكانت الفرصة الإجمالية للإصابة بمرض تنكس عصبي أعلى بمقدار 1.5 مرة بالنسبة للاعبين في الملعب. لكن لم تكن هناك زيادة كبيرة لدى حراس المرمى.

ولاحظ الباحثون أن التغييرات في اللعبة على مدى العقود اللاحقة قللت من بعض المخاطر.

كما شمل ذلك التبديل من الكرات الجلدية، التي تمتص الماء، إلى الكرات الاصطناعية، إلى جانب التدريب والمعدات الأفضل.

خطر على اللاعبين

في هذه الدراسة الجماعية، كان لاعبو كرة القدم الذكور الذين لعبوا في دوري الدرجة الأولى السويدي معرضين بشكل كبير لخطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي.

ولوحظ ارتفاع خطر الإصابة بمرض الزهايمر وأنواع الخرف الأخرى ولكن ليس للأنواع الأخرى من الأمراض العصبية التنكسية، وبين اللاعبين في الملعب، ولكن ليس بين حراس المرمى.