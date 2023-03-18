شكرا لاهتمامكم بخبر قبل رمضان.. أعراض مزعجة لترك السيجارة تجاهلها ولا تيأس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن قبل رمضان.. أعراض مزعجة لترك السيجارة تجاهلها ولا تيأس



مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يفكر كثير من الراغبين في الإقلاع عن التدخين استغلال الصيام كفرصة تساعدهم في التخلص من ذلك الخطر الذي يهدد صحتهم.

وقد تكون أعراض الإقلاع عن التدخين صعبة، لكن الخطوة ليست مستحيلة، حسب تقرير نشره موقع “only my health” المعني بالصحة.

وإليكم فيما يلي أعراض الإقلاع عن التدخين غير المرغوب فيها:

1- الرغبة الملحة في التدخين

عندما تتخذ قرار الإقلاع عن التدخين، اعلم جيدا أن هناك حالات وأماكن وعادات كثيرة ستشعرك بالرغبة الملحة في التدخين، كالأشخاص الذين اعتدت التدخين معهم أو المشروبات المرتبطة بالتدخين كالشاي والقهوة وغيرها، أو الأماكن التي اعتدت التدخين بها، فاحذر أن تضطر لإرضاء هذه الرغبة.

2- الشعور بالغضب

إذا شعرت بالغضب في بداية الإقلاع عن التدخين، فلا يضيق صدر لأنها واحدة من أكثر العلامات شيوعًا للإقلاع من التدخين، وكل ما عليك ألا تستسلم واعلم أنها فترة وجيزة لن تدوم طويلاً.

3- عدم التركيز

قد تتعرض في بداية الأمر للشعور بعدم الراحة وقلة التركيز، وهذا أمر طبيعي بسبب تخلص الجسم من النيكوتين، وكل ما عليك فعله هو أن تجرب تمارين التنفس وأداء التأمل لتخفيف الأعراض.

4- زيادة الوزن

قد تعاني من زيادة الوزن والتي قد تستمر لأسابيع، فستشعر بالجوع أكثر من أي وقت مضى، لذا يتعين عليك اختيار الطعام الصحي للشعور بالشبع كتناول المكسرات والفواكه والأطعمة الصحية بدلاً من الأطعمة غير الصحية والمعالجة.

5- الصداع

قد تصاب بالصداع عندما تحاول الإقلاع عن التدخين، وذلك لأن النيكوتين يغير تدريجياً التركيبات الكيميائية في الدماغ.

6- السعال

لا تتفاجأ إذا أصبت بالسعال عند محاولة الإقلاع عن التدخين، فهذا أمر طبيعي لأن وجود النيكوتين يحرم الجهاز التنفسي من تنظيف نفسه بشكل فعال، لذا عندما يتخلص الجسم من النيكوتين فإن الجهاز التنفسي يقوم بمهمته بفاعلية فيؤدي ذلك للسعال المتكرر.