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بإطلالة ساحرة.. دانا جبر تستذكر والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة: فاجعة اسكتت الألم داخلي..ومتابع حرام كده

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شكرا لاهتمامكم بخبر بإطلالة ساحرة.. دانا جبر تستذكر والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة: فاجعة اسكتت الألم داخلي..ومتابع حرام كده والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - استذكرت الفنانة السورية دانا جبر والدتها الراحلة ، بعد عام من رحيلها ، بصورة لها نشرتها عبر حسابها على انستجرام ورفقتها بتعليق مؤثر.

وكتبت دانا في تعليقها على الصورة: “مر عام ، ومازال رحيلك مأساة أسكتت الألم بداخلي ، ومازالت دموعي تتدفق كل يوم يأتي بدونك. اللهم ارحم أمي و كل أمهات العالم “.

وأضافت: “كان خسارتها شيئًا مريعًا لا يمكن تخيله ، رحم الله القلوب التي ماتت ولم تنسى ، وجزاك الله القلوب التي اشتاقت وصليت”.

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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