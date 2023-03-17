بإطلالة ساحرة.. دانا جبر تستذكر والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة: فاجعة اسكتت الألم داخلي..ومتابع حرام كده

عدن - ياسمين عبد العظيم - استذكرت الفنانة السورية دانا جبر والدتها الراحلة ، بعد عام من رحيلها ، بصورة لها نشرتها عبر حسابها على انستجرام ورفقتها بتعليق مؤثر.

وكتبت دانا في تعليقها على الصورة: “مر عام ، ومازال رحيلك مأساة أسكتت الألم بداخلي ، ومازالت دموعي تتدفق كل يوم يأتي بدونك. اللهم ارحم أمي و كل أمهات العالم “.

وأضافت: “كان خسارتها شيئًا مريعًا لا يمكن تخيله ، رحم الله القلوب التي ماتت ولم تنسى ، وجزاك الله القلوب التي اشتاقت وصليت”.