أخبار اليمن : انهيار مبنى في صنعاء يودي بحياة 5 أشخاص

انهيار مبنى في صنعاء يودي بحياة 5 أشخاصلقي خمسة أشخاص حتفهم، فجر اليوم، جراء انهيار مبنى مكون من ثلاثة طوابق في العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية إن مبنىً متهالكاً مؤلفاً من ثلاثة طوابق في حي هبرة بمديرية شعوب، انهارت أسقفه الثلاثة على رؤوس 7 أشخاص كانوا يقيلون فيه، نجا منهم اثنان.

وأشارت إلى أن المبنى المهجور انهار بعد أيام من الأمطار التي شهدتها العاصمة.

فيما دعا الدفاع المدني، المواطنين إلى توخي الحذر والابتعاد عن المناطق الخطرة المعرضة للانهيار كالمنازل المهجورة وغيرها حفاظاً على ارواحهم.