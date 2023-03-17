أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يطمئن على صحة حمود عُباد

أمين عام المؤتمر يطمئن على صحة حمود عُباد
أجرى الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، اتصالاً هاتفياً بعضو اللجنة العامة أمين العاصمة حمود عُباد، وذلك للإطمئنان على صحته بعد تلقيه العلاج في الخارج.
وخلال الأتصال نقل أمين عام المؤتمر لعباد تحيات رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبوراس وكل قيادات المؤتمر وتمنياتهم له بالشفاء العاجل ليعود لمواصلة دوره الوطني والتنظيمي.
من جانبه عبر حمود عباد عن جزيل شكره وعميق تقديره لهذه اللفتة الكريمة من قبل رئيس المؤتمر والأمين العام وكل قيادات المؤتمر على مشاعرههم الأخوية الصادقة، ولما يتحلوا به من صفات إنسانية عظيمة، مطمئناً الجميع بأن صحته تتحسن -ولله الحمد- وأنه يتماثل للشفاء بفضل من الله وبعناية الأطباء والرعاية الصحية التي يحظى بها.
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