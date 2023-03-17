أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة العميد عبدالله الماخذي

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة العميد عبدالله الماخذي
بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة بوفاة العميد عبدالله بن أحمد قاسم الماخذي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن.
وأشاد الشريف في البرقية التي بعث بها إلى الأستاذ طارق عبدالله بن أحمد قاسم الماخذي مدير الخدمات بمصنع إسمنت عمران، وإخوانه، بمناقب الفقيد الوطنية والتنظيمية ودورة الاجتماعي في الإصلاح بين الناس وحل قضاياهم.
وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن ألمه وحزنه وعظيم مواساته وتعازيه الحارة لأسرة الفقيد وكافة آل الماخذي في مديرية جبل يزيد محافظة عمران بمصابهم الأليم.. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون ".
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