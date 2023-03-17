شكرا لاهتمامكم بخبر قطاع البنوك قادر على امتصاص أي صدمات مستقبلية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن قطاع البنوك قادر على امتصاص أي صدمات مستقبلية



أكد محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، أن النظام البنكي في المملكة متين وقادر على امتصاص أي صدمات مستقبلية.

وأضاف السياري في مقابلة مع قناة “العربية”، أن معدل كفاية رأس المال للبنوك السعودية يقارب 20%، كما أن معدل تغطية السيولة نحو 180%، بحسب الأرقام حتى نهاية عام 2022.

وقال السياري “معدل تغطية القروض غير العاملة 147%، والقطاع البنكي في السعودية معروف بمتانته والكفاقة العالية لرؤوس أمواله، والسيولة المرتفعة، وانخفاض نسبة الديون غير العاملة”.

وأشار إلى أن معدل كفاية رأس المال بلغ في نهاية 2022، نحو 19.94%، وقياس غطاء السيولة بلغ 180% وهو أعلى من الحد المتطلب من قبل “بازل” وهي مرجعية إرشادية تضع الضوابط.

ولفت السياري إلى أن “القروض غير العاملة قطاع البنوك السعودي 1.8%، ومستوى التغطية للقروض غير العاملة 147% والوضع للقطاع البنكي السعودي مطمئن وهذا يعزز من قدرته على امتصاص أي أزمات قد تحدث في المستقبل، ونحن من أوائل البنوك التي طبقت متطلبات بازل”.

وأكد أن البنك المركزي السعودي يقوم بمراجعة دورية كل فترة مع كل بنك على حدة للتأكد من سلامة رأس المال وكفاية مستويات السيولة.