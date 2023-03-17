شكرا لاهتمامكم بخبر فضّل تصويره على إنقاذه من الغرق.. فيديو يستفز التواصل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن فضّل تصويره على إنقاذه من الغرق.. فيديو يستفز التواصل



في مشهد وصف بأنه جرّد من الإنسانية، فضّل رجل إكمال التصوير على مساعدة آخر أغرقته الفيضانات التي ضربت مدينة شانلي أورفا جنوبي تركيا.

فقد انتشر مقطع فيديو أظهر رجلا يوثق بكاميرا هاتفه المحمول مشاهد الفيضانات والمياه التي أغرقت المدينة.

وأثناء التصوير، ظهر رجل آخر أغرقته المياه المتدفقة بغزارة.

فما كان من الضحية إلا أن رفع يده مؤشرا لصاحب الكاميرا وطالبا المساعدة.

غضب واسع

إلا أن الأخير تجاهل الاستغاثة وأكمل تصوير الحادث، في تصرّف أثار غضبا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتقد كثيرون تصرّف الرجل، مشددين على أنه خال من الإنسانية والإيثار وإغاثة الملهوف.

كما طالب كثيرون بضرورة معاقبة الرجل، ووضع آليات مراقبة لما ينشر عبر المنصات.

يذكر أن الفيضانات الأخيرة التي ضربت جنوب تركيا كانت خلّفت 14 قتيلاً على الأقل الأربعاء الماضي.

وكانت السلطات التركية قد أكدت تضرر منطقتين جنوب شرق البلاد من الفيضانات.