شكرا لاهتمامكم بخبر مؤشر “نيكاي” يغلق على ارتفاع مع انحسار مخاوف أزمة البنوك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مؤشر “نيكاي” يغلق على ارتفاع مع انحسار مخاوف أزمة البنوك



أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع اليوم الجمعة بقيادة أسهم البنوك والإلكترونيات إذ تعززت المعنويات بانحسار المخاوف إزاء أزمة بنك سيليكون فالي الأميركي ومجموعة كريدي سويس السويسرية.

وأغلق نيكاي مرتفعا 1.2%، عند 27333.79 نقطة كما أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على ارتفاع 1.15%، عند 1959.42 نقطة.

وعلى الرغم من ذلك، أنهى مؤشر نيكاي الأسبوع منخفضا في ظل أزمة مصرفية محتدمة أدت إلى انخفاض عائدات السندات في حين حد المشاركون في السوق كثيرا من توقعاتهم برفع أسعار الفائدة في المستقبل في الاقتصادات الغربية.

يأتي الإغلاق القوي في أعقاب تصاعد المخاطر في الأسواق الآسيوية عموما وفي وول ستريت خلال الليل وهو أمر من المنتظر أن يمتد إلى الأسهم الأوروبية.

وينتظر المستثمرون الآن أي تطورات إذ من الممكن أن تستمر سياسة التشديد التي تتبعها البنوك المركزية. ورفع البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.

وارتفع سهم مجموعة سوني عملاق الإلكترونيات ومجموعة ميزوهو المالية 3.52%، و1.96%، على الترتيب وكانا من بين أكبر الرابحين على المؤشر نيكاي.

وتراجع سهم شركة تايسي للبناء 8.13%، تلاه نيبون شيت جلاس الذي انخفض 2.41 %.

وكانت شركة سانريو المحدودة للترفيه وشركة بيزنس بريكثرو التعليمية أكبر الرابحين بالنسبة المئوية في توبكس إذ ارتفعتا 16.73%، و19.46%، على الترتيب.

وكانت شركة التسوق الاجتماعي إنيجمو وشركة هب المحدودة المشغلة للحانات أكبر الخاسرين بانخفاض 12.58%، و9.39%، على الترتيب.