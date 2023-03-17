شكرا لاهتمامكم بخبر عصابة تسرق 3 آلاف تصميم من سبيس إكس.. وتهدد ماسك ببيعها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن عصابة تسرق 3 آلاف تصميم من سبيس إكس.. وتهدد ماسك ببيعها



زعمت عصابة برامج الفدية أنها سرقت 3 آلاف تصميم من الفريق المختص بصاروخ “سبيس إكس” التابع لشركة إيلون ماسك وتهدد ببيعها للمنافسين.

وحذرت مجموعة تطلق على نفسها LockBit الملياردير الأميركي في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث هددت يبيع تلك التصاميم المسربة، في مزاد علني في 20 مارس/آذار الجاري.

وفي منشور على الإنترنت، قالت المجموعة إن تلك التصاميم ستجد مشتريها في أسرع وقت ممكن، وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

فقد ذكرت في منشور موجه إلى ماسك “سنساعدك في بيع تصميماتك إلى الشركات المصنعة الأخرى، مثل بناء سفينة بشكل أسرع والطيران بعيداً”.

وأضافت “هناك حوالي 3 آلاف رسم مصادق عليه من قبل مهندسي “سبيس إكس”، وتابعت “سنطلق المزاد في غضون أسبوع، وسيتم نشر جميع البيانات المتاحة!”.

صورة عن العد التنازلي الذي نشرته المجموعة

عد تنازلي

إلى ذلك، أظهر عد تنازلي مباشر على الصفحة عدد الأيام المتبقية وهي المهلة لدفع مبلغ غير معلن من قبل “سبيس إكس” لمجموعة برامج الفدية.

ويوجد أسفل المنشور أيضاً ثلاث مستندات “سرية” يُزعم أنها سربت من شركة Maximum Industries، والتي يُعتقد أنها إحدى مقاولي “سبيس إكس”.

كما شمل ذلك تصميم محرك، واتفاقية عدم إفشاء بين “سبيس إكس” و Maximum Industries، ومجموعات لـ Starship.

تعبيرية

100 مليون دولار من الضحايا

من جانبها، قالت وزارة العدل الأميركية إن LockBit ظهرت لأول مرة في بداية عام 2020 وحققت منذ ذلك الحين ما لا يقل عن 100 مليون دولار من ضحايا الفدية في جميع أنحاء العالم.

ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) بالتحقيق في المجموعة منذ مارس 2020 ويعتقد أنه كان هناك ما يصل إلى 1000 ضحية عالمية.

يشار إلى أن تهديدات LockBit لم تقتصر على قطاع صناعة الطيران والفضاء، حيث تواجه شركة Bonta Viva المختصة بصناعة الجبن وشركة Radium Life Technology في مجال العقارات، تهديدات مماثلة لدفع فدية.