شكرا لاهتمامكم بخبر فيديو مخيف لرامز جلال؟!.. هكذا يحضّر لبرنامجه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن فيديو مخيف لرامز جلال؟!.. هكذا يحضّر لبرنامجه



لم تهدأ وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشر الممثل المصري رامز جلال للملصق الإعلاني الخاص ببرنامجه للموسم الرمضاني الجديد.

فقد لحق منشور صاحب المقالب، انتشار مقطع فيديو عبر المنصات كالنار في الهشيم.

بملامح مرعبة

وقال البعض إن الفيديو يظهر جلال وهو يغيّر ملامحه ويتنكر بشخصية مخيفة ضمن إعلان ترويجي لبرنامجه القادم.

وأظهر المقطع أحدهم وهو يغيير ملامح شخص آخر ليبدو مرعباً بالاستعانة بقناع وتقنيات متقدمة في المكياج.

كما أشارت التعليقات إلى أن الشخص الظاهر في الفيديو هو رامز جلال، وأتى نشر المقطع تزامناً مع تحضيره لعمل المنظر في رمضان.

فنان مكياج أميركي

إلا أن كل ما انتشر عار عن الصحة تماماً، فالفيديو المنتشر ما هو في الحقيقة إلا مقطع يصور عمل فنانٍ أميركي متخصص في المكياج.

وقد أظهر البحث أنه انتشر السنة الماضية، وأول من تداوله كان حسابا على منصة “تيك توك” يحمل اسم الممثل.

وبعد تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة، لم يرشد البحث إلى النسخة الأصليّة منه، بحسب “فرانس برس”، بل أظهر باستخدام كلمات مفتاح باللغة الانكليزية مثل: ماكياج، ماسك، Cyclops (شخصيّة أسطوريّة أحاديّة العين)، إلى النسخة الأصليّة من الفيديو منشورة في حساب فنّان أميركيّ متخصّص بهذا النوع من المكياج عام 2022.

آلاف المشاركات

يشار |إلى أنه وعلى الرغم من حصد الفيديو لآلاف المشاركات من صفحات عدة في مواقع التواصل، إلا أن المقطع المتداول لا يُظهر رامز جلال كما ادعت المنشورات.

في حين استهجنت آلاف التعليقات لاستخدام أشكال مرعبة ضمن برنامج مخصص لشهر رمضان حتى تبيّن زيف المقطع نهائياً.