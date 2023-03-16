أخبار اليمن : حريق يلتهم فندقاً في صنعاء

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حريق يلتهم فندقاً في صنعاء

أخمد رجال الدفاع المدني بأمانة العاصمة، حريقاً نشب في فندق رويال عدن الكائن في شارع تعز بأمانة العاصمة. حريق يلتهم فندقاً في صنعاءأخمد رجال الدفاع المدني بأمانة العاصمة، حريقاً نشب في فندق رويال عدن الكائن في شارع تعز بأمانة العاصمة. وذكرت مصلحة الدفاع المدني بوزارة الداخلية أن فرق الإطفاء هرعت الى موقع الحريق فور تلقيها البلاغ، وتمكنت من إخماده ومحاصرة مصدر النيران التي كانت في الطابق السادس من الفندق، خلال فترة وجيزة، ما أحال من امتدادها إلى الأدوار السفلية للفندق. وأوضحت المصلحة أنها تجري تحقيقا لمعرفة أسباب الحريق. وجددت مصلحة الدفاع المدني دعوتها إلى الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة العامة والحماية الذاتية للوقاية من مختلف المخاطر. وكان الدفاع المدني أخمد حريقاً نشب في منزل مواطن بشارع تعز.

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