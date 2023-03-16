شكرا لاهتمامكم بخبر بينها مطار عربي واحد.. أفضل 10 مطارات في العالم لعام 2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن بينها مطار عربي واحد.. أفضل 10 مطارات في العالم لعام 2023



حصل مطار “شانغي” في سنغافورة على لقب “أفضل مطار في العالم” للمرة الثانية عشرة وهو رقم قياسي.

واستعاد المطار اللقب في “جوائز المطارات العالمية 2023” التي أعلنتها أمس شركة أبحاث النقل الجوي “سكايتراكس”.

كان مطار “شانغي” قد فاز سابقاً بالمركز الأول في تصنيف “سكايتراكس” السنوي لمدة 8 سنوات متتالية من 2013 إلى 2020، لكنه جاء خلف مطار حمد الدولي في الدوحة ومطار “هانيدا” في طوكيو على مدار العامين الماضيين.

واستطلع التصنيف آراء المسافرين الدوليين الذين يمثلون أكثر من 100 جنسية، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

قام العملاء بتقييم المطارات وفقاً للعديد من العوامل، بما في ذلك التسوق وتسجيل الدخول، والوصول، والتحويلات، والأمن، والهجرة.

وجاء مطار “حمد الدولي” بالدوحة في المرتبة الثانية، تلاه مطار “هانيدا” بطوكيو في المركز الثالث، ومطار “إنتشون” الدولي في المركز الرابع. كما كان لدى اليابان اثنان من المطارات العشرة الأولى هذا العام، وجاء مطار “ناريتا” الدولي في المرتبة التاسعة.

أفضل موظفي المطارات

فيما جاء باقي ترتيب المطارات الرئيسية الأخرى: باريس (الخامس) وإسطنبول (السادس) وميونيخ (السابع) وزيورخ (الثامن).

عادت جميع المطارات المدرجة في قائمة العشرة الأوائل في العام الماضي إلى الظهور باستثناء مطار كانساي الدولي في أوساكا، والذي تم استبداله بمطار مدريد- باراخاس الإسباني (العاشر).

وصنف مسح “Skytrax”، أيضاً المطارات على مقاييس أخرى. إذ حصل مطار إنتشون الدولي في سيول، على لقب “أفضل موظفي المطارات في العالم”، بينما فاز مطار شينزين باوان الدولي في الصين “بأفضل مطار مطّور في العالم”.

مطار شانغي

مطار “شانغي”

حاز مطار “شانغي” الآن على أكثر من 660 جائزة “أفضل مطار” منذ افتتاحه في عام 1981. ويخطط المطار لتوسيع طاقة مبنى الركاب 2 بمقدار 5 ملايين مسافر سنوياً، وقد بدأ في ترقية الأعمال التي من المقرر الانتهاء منها بحلول عام 2024.

عبر مباني المطار الأربعة، يتميز مطار “شانغي” بصالة ألعاب رياضية ومرافق للاستحمام ومناطق للقيلولة وهيكل لعب للأطفال بارتفاع 16 متراً ومسبحاً يطل على مدرج.

كما يرتبط المبنى رقم 1 مباشرةً بمجمع التجزئة في مطار جويل “شانغي” المكون من 10 طوابق، والذي يضم 7 حدائق ذات طابع خاص ووادي غابات يضم أكثر من 2000 شجرة وأطول شلال داخلي في العالم.