شكرا لاهتمامكم بخبر الكويت تحذر من تشريعات تقوض جهود “أوبك+” للحفاظ على استقرار السوق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الكويت تحذر من تشريعات تقوض جهود “أوبك+” للحفاظ على استقرار السوق



قال وزير النفط الكويتي بدر الملا اليوم الخميس، إن جهود “أوبك+” للحفاظ على استقرار أسواق النفط من خلال اتفاقها بالإجماع على خفض الإنتاج الإجمالي بمقدار 2 مليون برميل يوميا حتى نهاية عام 2023 جهود حكيمة.

وأضاف الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية “كونا” اليوم الخميس، أن القرار سيساعد بدوره على ضمان الاستقرار والتوازن في سوق النفط الدولية لصالح الاقتصاد العالمي.

ودعا الملا إلى تجنب إصدار تشريعات – لم يوضحها- قد تؤدي لاضطراب أسواق الطاقة وخفض الاستثمارات، ما يقوض الجهود التي بذلتها حتى الآن مجموعة “أوبك+”.

وقال إن مثل هذه التشريعات ستمثل تحديا كبيرا أمام تحقيق استقرار سوق النفط وتؤدي أيضا إلى زيادة وتيرة التذبذب وتدفع إلى مزيد من نقص الاستثمار في صناعة النفط مما قد يؤثر في أمن المعروض في السوق.

وأضاف أنه مما لا شك فيه أن هذه الأوضاع تمثل مخاطر سيجب تجنبها لصالح البلدان المنتجة والمستهلكة، فضلا عن تأثيراتها على أداء وتنامي الاقتصاد العالمي.