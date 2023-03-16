أخبار اليمن : صنعاء .. إطلاق نداءات تحذيرية عبر مكبرات الصوت

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صنعاء .. إطلاق نداءات تحذيرية عبر مكبرات الصوت

أطلقت مصلحة الدفاع المدني بالعاصمة صنعاء، نداءات تحذيرية عبر مكبرات الصوت على امتداد سائلة صنعاء لأخذ الحذر والحيطة. صنعاء .. إطلاق نداءات تحذيرية عبر مكبرات الصوتأطلقت مصلحة الدفاع المدني بالعاصمة صنعاء، نداءات تحذيرية عبر مكبرات الصوت على امتداد سائلة صنعاء لأخذ الحذر والحيطة. وحذرت المصلحة في بيان لها من التواجد او العبور من ممرات السيول والمصبات المائية أثناء هطول الأمطار وعدم المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها لما يشكل ذلك من خطورة على الحياة. ودعت مصلحة الدفاع المدني سائقي المركبات الى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار بسبب تدني مستوى الرؤية.



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