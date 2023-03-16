شكرا لاهتمامكم بخبر ارتفاع أسهم أوروبا مع انحسار مخاوف المستثمرين بعد حصول “كريدي سويس” على مساعدة مالية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن ارتفاع أسهم أوروبا مع انحسار مخاوف المستثمرين بعد حصول “كريدي سويس” على مساعدة مالية



ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، مع صعود سهم بنك كريدي سويس المتعثر بعد حصوله على مساعدة مالية من البنك الوطني السويسري (البنك المركزي)، مما ساهم في تهدئة بعض المخاوف من حدوث أزمة مصرفية عالمية على الرغم من أن الحذر ساد قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.9% بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش. وانخفض المؤشر نحو 3% حتى الآن هذا الأسبوع، إذ أثار انهيار بنك سيليكون فالي الأميركي مخاوف بشأن القطاع المصرفي العالمي وأدى إلى تدهور أسهم البنوك.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك 2.3% في التعاملات المبكرة، بعد أن سجل أكبر انخفاض يومي له خلال أكثر من عام في الجلسة السابقة، وفق رويترز.

وتعافى سهم “كريدي سويس” بصعوده 28% بعد أن قال إنه سيقترض ما يصل إلى 54 مليار دولار من البنك الوطني السويسري لتعزيز السيولة وثقة المستثمرين.

وكانت أسهم البنك قد هوت 24%، أمس الأربعاء.

وتتجه جميع الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم، في أول اختبار كبير لكيفية استجابة صناع السياسات للمخاوف المتزايدة بشأن البنوك.